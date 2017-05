Candidata extremista Marine Le Pen, atacata cu oua in campanie. Care prezidentiabili au mai primit alimente in cap - VIDEO

In timp ce mergea prin multime, prezidentiabila de extrema-dreapta a primit un ou in cap, iar bodyguarzii au escortat-o rapid in cladire, la Dol-de-Bretagne, informeaza Huffington, citat de news.ro.

Si Emmanuel Macron a avut parte de o primire ceva mai rece in primul eveniment de campanie organizat dupa dezbaterea televizata aprinsa cu Marine Le Pen. Prezidentiabilul En Marche a fost deja atacat cu oua la inceputul lunii martie, in vreme ce conservatorul Francois Fillon a fost acoperit cu faina la un eveniment de campanie organizat inainte de primul tur al alegerilor din Franta.