Candva un loc periculos pentru oameni, iar acum a devenit o atractie turistica. Oameni din toata lumea merg sa vada acel loc, iar pentru cei care vor sa ramana peste noapte s-a deschis si un hotel - VIDEO

In urma cu 31 de ani, oamenii erau evacuati in graba din aceste locuri, dupa explozia de la centrala nucleara. Acum insa, regiunea a devenit o destinatie turistica.

Iaroslav EMELIANENKO, DIRECTOR COMPANIE DE TURISM ”Străini din Australia, Noua Zeelandă, Statele Unite, Canada şi din alte ţări îndepărtate vin aici. De exemplu, Marea Britanie e pe locul al doilea după Polonia ca număr de turişti.”

Companiile de turism ofera excursii de o zi in orasul Pripiat, candva unul dintre cele mai moderne din Uniunea Sovietica. Acolo puteti vedea un parc de distractii abandonat. El urma sa fie deschis la cateva zile dupa accident. Vizitatorii sunt fascinati de ceea ce vad.

”Este fenomenal. Un loc extraordinar.”

Turistii au ocazia sa se plimbe la bordul unui vehicul blindat si pot face o vizita scurta la reactorul dezafectat. Totusi, cei care aleg aceasta destinatie sunt constienti de riscuri.

”Gândul la radiaţii îţi dă un disconfort. Te simţi cumva în pericol.”

Iaroslav EMELIANENKO, DIRECTOR COMPANIE DE TURISM ”Este un teritoriu sigur, care poate fi vizitat în haine obişnuite. Eu acuş intru în zona de la Cernobâl şi sunt îmbrăcat în haine de oficiu.”

Vizitatorii trebuie sa respecte si cateva reguli – nu au voie sa puna mana pe nimic si nici sa stea asezati pe pamant. Nu li se permite sa ia nimic din zona si le este interzis sa manance afara. Numarul turistilor a crescut in ultima perioada, asa ca in regiune a fost deschis un hostel. O persoana plateste pe noapte aproximativ opt dolari. Pana acum, hostelul a avut in jur de 250 de clienti straini. Explozia de la Cernobil s-a produs in aprilie 1986, omorand, potrivit rapoartelor, 56 de persoane. Anul trecut, reactorul avariat a fost acoperit cu un nou sarcofag.