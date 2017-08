Canicula pune stapanire si pe Europa: temperaturile au urcat pana la 40 de grade asa ca unii oameni au invadat plajele, iar altii nu au iesit din case: ”Caldura este insuportabila” - VIDEO

Plajele din orasul Odesa sunt pline ochi. De dimineata, oamenii merg sa se racoreasca si sa se bronzeze. Meteorologii insa spun ca la orele amiezii ar fi bine sa ne ferim de razele solare. Temperaturile in tara vecina se vor ridica pana la 37 de grade. Si mai cald este in Romania. Maine se asteapta maxime de pana la 41 de grade in unele regiuni. In Croatia, oamenii s-au racorit cum au stiut mai bine.



”- La amiază dormim în case. Pe plajă venim doar dimineaţa şi seara, între orele 18 şi 21.- La amiază nu înotaţi?- Nu, atunci căldura este insuportabilă.”



”- Sunt 40 de grade. Cum vă descurcaţi?- Sunt mai mult de 40. - La amiază staţi la umbră?- Da, atunci este foarte cald. Trebuie să avem grijă.”



La Praga, ieri au fost 38 de grade, fiind cea mai fierbinte zi din aceasta vara, iar meteorologii cehi au anuntat si ei ca arsita se va mentine. 41 de grade a fost maxima in Bosnia, tara unde cateva regiuni au fost sub cod rosu.

Canicula a pus stapanire si pe Italia, Polonia si Franta, iar meteorologii anunta ca o racorire usoara se asteapta abia saptamana viitoare.