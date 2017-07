Canicula s-a mutat in Grecia si Bulgaria unde oamenii se perpelesc la 44 de grade: 5 morti la Sofia din cauza caldurii - VIDEO

Mai toata harta Bulgariei s-a colorat ieri in rosu. Regiuni din centrul, nordul si sudul tarii s-au copt la temperaturi de aproape 40 de grade Celsius. Canicula a sufocat capitala Sofia, iar ambulantele au venit in ajutorul celor care si-au pierdut cunostinta pe strada din cauza arsitei. In decurs de cateva ore, canicula a luat cinci vieti. Si grecii se sufoca in aceste zile. Cel mai cald a fost la Atena, unde termometrele au aratat si 45 de grade. Pe de alta parte, Germania, Polonia si Ungaria au trecut in extrema cealalta.

Dupa zile toride, au venit furtunile. Rafalele violente au doborat copaci si stalpi de electricitate. A plouat aseara si in cateva regiuni din Ucraina, unde peste 600 de copaci au fost pusi la pamant. 17 oameni au fost raniti. Cu avertizari vin meteorologii din Romania, care au emis cod portocaliu de ploi pentru mai multe judete.