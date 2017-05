Cantece sovietice au rasunat astazi in zeci de tari. Marsul regimentului nemuritor al Rusiei, organizat in ajunul zilei de 9 mai, a avut loc la Madrid, Atena, Berlin dar si New York - VIDEO

Cantece sovietice au rasunat astazi in zeci de tari. Marsul regimentului nemuritor al Rusiei, organizat in ajunul zilei de 9 mai, a avut loc la Madrid, Atena, Berlin dar si New York. La actiuni, au participat rusi, imbracati in uniforme militare, tinand in maini fotografii ale veteranilor de razboi. Intre timp, la Odesa, sub presiunea unui grup de activisti a fost demontat monumentul maresalului Jukov.