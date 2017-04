Capitala italiana aniverseaza 2770 de ani: zeci de legionari si gladiatori au marsaluti pe strazile de la Roma - VIDEO

Lume peste lume a venit la Circul Maximus, de la Roma, acolo unde s-a dat ceremonia de deschidere. Acest stadion imens este celebru prin cursele de cai, din era romana. Sute de gladiatori si legionari au oferit un show pe cinste. Cele mai urmarite au fost scenetele istorice, intre care Cucerirea Daciei, o reconstituire a razboaielor daco-romane, din anul 106.

Femeile au dansat in fata publicului, purtand cele mai frumoase vestimentatii, inspirate din timpul Imperiului Roman. Sute de turisti au ajuns la Roma, spre bucuria localnicilor, mandri ca spiritul roman inca ii mai fascineaza pe oameni. Potrivit legendei, Roma a fost construita de Romulus si Remus, in anul 753 inainte de Hristos. In acest an, capitala italiana implineste 2770 de ani.