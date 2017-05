Capitala Romaniei si alte patru judete, afectate de ploile torentiale: zeci de strazi si curti au fost inundate - VIDEO

Dupa o ploaie torentiala in judetul Maramures, zeci de sosele si sute de gospodarii au fost umplute de apa. A fost prapad in Baia Mare, unde strazile din oras s-au transformat in capcane pentru soferii care au inaintat cu greu.

In unele locuri au cazut si 50 de litri pe metru patrat, iar meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu. Acelasi peisaj a fost si la Ploiesti, unde s-a circulat cu greu pe strazile pline de apa.

Iar in judetul Arges, o furtuna de cateva minute a smuls acoperisul de tabla al unui bloc si l-a aruncat in strada. Nicio persoana nu se afla in acel moment in zona, insa fasia s-a prabusit peste o masina parcata.

A plouat si la Bucuresti, iar meteorologii anuntat ca vremea va fi posomorata si saptamana viitoare. Nici ucrainenii nu se bucura de soare. La Odesa a plouat cu gheata, iar mai multe masini au fost avariate.

Surpriza si pentru rusi. Meteorologii spun ca saptamana viitoare ar putea ninge la Moscova.