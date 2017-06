Captivi la etajul 23, doi indragostiti si-au sunat familiile in noaptea tragediei din turnul londonez. Ultimele cuvinte - FOTO

Blocati la etajul 23 si ingroziti de fumul gros care invaluia cladirea, cei doi indragostiti au vrut sa-si ia ramas bun de la parinti. "Iti multumesc pentru tot ce ai facut pentru mine", i-a spus Gloria mamei sale. Parintii nu mai aveau nicio speranta ca vor supravietui valvataii, a spus un avocat al familiilor tinerilor.

Cei doi erau absolventi de arhitectura si se mutasera in Londra in urma cu 3 luni pentru a-si gasi locuri de munca si erau incantati de privelistea pe care o aveau asupra capitalei britanice de la etajul 23, conform mai multor imagini publicate de ei pe Instagram.

"In primul apel Marco ne-a spus sa nu ne ingrijoram, ca totul este sub control. Incerca sa minimizeze ceea ce se intampla. Dar in al doilea apel, pe care nu pot sa mi-l scot din cap, a spus ca era foarte mult fum care se ridica", a povestit tatal lui Marco Gottardi pentru ziarul italian Il Mattino di Padova.

"Am fost in telefon pana la ultimul moment, la 4.07 ne-a spus ca apartamentul lor a fost inundat de fum si ca situatia a devenit o urgenta. Comunicatiile s-au intrerupt si de atunci incolo nu am mai avut niciun contact", a continuat barbatul.

Avocata familiei Gloriei a spus: "Am auzit inregistrarea convorbirii in care Gloria vorbea cu mama e si nu e nicio speranta sa ii gasim in viata. Si-a luat la revedere spunand "Iti multumesc mama pentru ce ai facut pentru mine"".

Familiile tinerilor doresc sa aduca ramasitele celor doi acasa in Italia, insa avocata spune ca nu se stie in ce stare vor fi gasite trupurile lor, "daca vor fi gasite".