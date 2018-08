Captura de droguri, cu semnele partidului Rusia Unita al lui Vladimir Putin. Asta au descoperit vamesii belgieni intr-o ambarcatiune venita din Brazilia - VIDEO

Captura record a fost facuta zilele trecuta in portul orasului belgian Gent. Pe un vapor venit din Brazilia, oamenii legii au descoperit 3 containere in care se afla o canitate uriasa de cocaina, in valoare de peste o suta de mii de euro.

Patrick WILLOCX, REPREZENTANT SERVICIUL VAMAL: “Marfa care a fost ascunsa in trei containere a fost transportata sub sigle oficiale. Faptasii au ascuns foarte profesionist cocaina si au acoperit-o cu ambalaje. In total am gasit 1903 pachete a cate un kilogram fiecare.”

Totodata, oamenii legii belgieni au gasit brichete cu cocaina si cu sigla unei companii petroliere columbiene. Dupa publicarea acestei stiri, secretarul general al paridului Rusia Unita s-a amuzat pe seama incidentului printr-un mesaj postat pe facebook si s-a laudat ca pana si baronii drogurilor din Brazilia au auzit de formatiunea lor.

Saptamana trecuta, aproape 400 de kilograme de cocaina au fost distruse la un crematoriu din Argentina. Autoritatile din Buenos Aires au nimicit stupefiantele in valoare de 80 de milioane de euro gasite in incinta Ambasadei Rusiei de acolo.