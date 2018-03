Captura uriasa de cocaina in Spania. Politistii portughezi si spanioli au anuntat ca au gasit 2,5 tone de cocaina. Noua barbati si o femeie au fost arestati - VIDEO

Noua barbati si o femeie au fost arestati. Totul a inceput cand politia spaniola de frontiera a descoperit opt sute de kilograme de cocaina ascunse in patru vehicule care veneau din Portugalia. Investigatiile au fost extinse in tara vecina, iar astfel a fost gasit depozitul din Lisabona in care erau tinute drogurile. Captura de cocaina confiscata valoreaza 125 de milioane de euro.