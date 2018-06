Carambol pe o sosea din Rusia. Un camion, caruia i-ar fi cedat franele a intrat cu viteza in mai multe masini care circulau regulamentar, luand pe sus cel putin 10 dintre ele - VIDEO

Din imaginile facute publice de oamenii legii, se poate vedea autostrada aglomerata si ca vehiculele circula cu viteza moderata. La un moment dat, camionul de tip Kamaz, plin cu pietris, intra cu viteza in masinile din fata lui, dupa care se rastoarna.

“Se pare ca au cedat franele.”

Dintr-un alt unghi din care impactul a fost inregistrat, tot de o camera de bord, se vede cum camionul se catara peste una dintre masini, dupa care pe parapetul care desparte sensurile de circulatie de pe autostrada si se rastoarna pe contrasens.

Imediat au fost chemate serviciile de urgenta pentru a le oferi asistenta medicala persoanelor care au avut de suferit. Sase oameni au fost transportati la spital cu fracturi, printre ei fiind si un baietel de 3 ani.

Potrivit medicilor, traumatismele suferite de victime sunt de gravitate medie, asa ca viata lor se afla in afara oricarui pericol. Soferul Kamazului, s-a ales doar cu cateva vanatai. El le-a spus oamenilor legii ca i-ar fi cedat franele si ca a incercat sa evite impactul, insa nu a reusit.

El se afla acum in custodia politiei, care a pornit o ancheta pe marginea cazului. In paralel, expertii urmeaza sa stabileasca suma prejudiciului cauzat in urma accidentului.