Care au fost cele mai grave atentate petrecute in Rusia, in ultimii 10 ani

6 februarie 2004 – Atentat la metroul din Moscova. Un atentator sinucigas a ucis 41 de oameni, la ora de varf, in apropiere de statia de metrou Avtozavodskaia, pe linia Zamoskvoretkaia, conform News.ro

1-3 septembrie 2004 – Asediul de la o scoala din Beslan. Cel putin 330 de persoane, dintre care 186 de copii, au fost ucisi cand un grup de persoane inarmate a luat 1.100 de oameni ostatici, timp de trei zile, la o scoala din Beslan, in Osetia de Nord. Insurgenti din Brigada Martirilor Riyad-us Saliheen, care luptau pentru independenta Ceceniei, s-au aflat in spatele asediului. Multi dintre cei morti au fost prinsi in schimbul de focuri cand trupe ruse au luat cu asalt cladirea cu tancuri si rachete.

29 martie 2010 – Atentate la metroul din Londra – Doua femei kamikaze s-au detonat in garniture de metrou, la 40 de minute diferenta, la ora de varf. Patruzeci si unu de oameni au fost ucisi si peste 100 au fost raniti. Gruparea rebela cecena Emiratul din Caucaz a revendicat atacul, orchestrat pentru a maximiza numarul de victime si panica in capitala rusa.

24 ianuarie 2011 – Atentat pe aeroportul international Domodedovo – Treizeci si sapte de persoane au fost ucise si sute au fost ranite cand un kamikaze a detonat o centura cu explozibili in apropiere de banda de preluare a bagajelor in terminalul de sosiri al celui mai aglomerat aeroport international din Moscova, aflat la 40 de kilometir de centru orasului. Un barbat de 20 de ani din Caucazul de Nord a fost identificat drept atacatorul. Cu sase ani mai devreme, doua femei comis atacuri cu bomba la bordul a doua aeronave, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroport.

19 ianuarie 2016 – Primul atentat comis de Statul Islamic in Rusia – Doi barbati inarmati cu topoare, care jurasera credinta liderului organizatiei Statul Islamic, Abi Bakr al-Baghdadi, au atacat un punct de control al politiei pe autostrada Balasika, din apropiere de Moscova. Ambii atacatori au fost ucisi, iar doi ofiteri au fost raniti in incident.