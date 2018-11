Carnagiu pe sosea: 5 morti si 32 de raniti. Un autocar s-a ciocnit cu un taxi, pe o sosea din China - FOTO

Accidentul, petrecut în zorii zilei pe Insula Tsing Yi, a sfărâmat jumătatea din spate a taxiului şi a smuls partea din faţă a autocarului, potrivit imaginilor publicate de media locale, scrie Agerpres.

“Credem că taxiul a rămas în pană şi s-a oprit pe banda stângă. Circa 40 de minute mai târziu, autocarul l-a lovit din spate”, a declarat un înalt responsabil al poliţiei din Hong Hong, Yip Siu-ming.

Şoferul autocarul a pierdut apoi controlul vehiculului care a lovit balustrada din dreapta, apoi cea din stânga, şocuri atât de violente încât trei pasageri au fost aruncaţi afară din autocar. Conducătorul acestuia în vârstă de 62 de ani a fost, de asemenea, proiectat în exterior şi rănit.

Şoferul taxiului, doi bărbaţi şi două femei au murit, a precizat poliţia.

Compania aeriană Cathay Pacific a confirmat că o “navetă transportându-i pe angajaţii noştri a fost implicată în această dimineaţă într-un accident rutier”.

Yip Siu-ming a mai informat că anchetatorii trebuie să verifice dacă şoferul autocarului, care lucra de 10 ore, nu era obosit sau sub influenţa alcoolului.

“Evident că şoferul nu a văzut taxiul în pană pe şosea”, a declarat Yip Siu-ming, precizând că şoferul trebuia să lucreze între orele 19.00 şi 07.00.

Accidentul s-a produs pe Insula Tsing Yi, pe una dintre autostrăzile care uneşte aeroportul internaţional, situat pe Insula Lantau, cu Peninsula Kowloon şi Insula Hong Kong.

#BREAKING: At least 5 people were killed and more than 30 injured after a tourist coach collided with a taxi on a road in Tsing Yi, an island to the northwest of #HongKong Island early Friday. https://t.co/gvds93AyQ8 pic.twitter.com/8BxDsz6qPT