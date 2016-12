Carrie Fisher, actrita din Star Wars, a murit, dupa ce suferise un infarct. Mesajul emotionant transmis de mama acesteia

"Cu profunda tristete Billie Lourd confirma decesul mamei sale adorate in aceasta dimineata la orele 08.55", a informat purtatorulde cuvant, Simon Halls, intr-un scurt comunicat, conform The Guardian.

"Le multumesc tuturor celor care au imbratisat talentul indragitei meie fiicei si care o simpatizau atat de mult. Sunt recunoscatoare pentru toate gandurile frumoase si rugaciunile care acum o ghideaza catre urmatoarea sa oprire. Cu dragoste, mama lui Carrie" a fost mesajul emotionant postat de celebra actrita Debbie Reynolds, mama lui Carrie Fisher.

Vineri, Carrie Fisher, interpreta Printesei Leia din seria ”Star Wars”, in varsta de 60 de ani, a intrat in stop cardiorespirator cu doar cateva minute inainte ca avionul in care se afla, ce efectua o cursa pe ruta Londra - Los Angeles, sa aterizeze pe pista principalului aeroport din metropola americana, ea fiind spitalizata.

Ulterior, s-a anuntat ca starea ei medicala este stabila. Carrie Fisher, nascuta pe 21 octombrie 1956, este fiica actritei Debbie Reynolds si a cantaretului Eddie Fisher. A devenit celebra cu rolul Printesei Leia din trilogia initiala a francizei ”Star Wars” (1977-1983), pe care l-a reluat si in cel mai recent film din aceasta serie, ”Star Wars: Trezirea Fortei”. S-a remarcat si in alte filme, precum ”Sampon/ Shampoo” (1975), ”Fratii Blues/ The Blues Brothers” (1980), ”Hannah si surorile ei/ Hannah and Her Sisters” (1986), ”Vecinii/ The Burbs” (1989) si ”Cand Harry a cunoscut-o pe Sally/ When Harry Met Sally” (1989).

Actrita americana a scris patru romane si trei volume de memorii si a fost casatorita cu muzicianul Paul Simon in perioada 1983-1984.

Carrie Fisher a avut apoi o relatie cu impresarul Bryan Lourd in perioada 1991 - 1994). Cei doi au impreuna o fiica, Billie Catherine Lourd, nascuta pe 7 iulie 1992.