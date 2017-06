Casa Alba a anuntat ca Siria ar pregati un nou atac chimic. Avertisment dur pentru Bashar al-Assad: Vei plati un pret

Astfel, l-a avertizat pe presedintele Bashar al-Assad si fortele care-i sunt loiale ca vor plati scump daca vor comite un asemenea atac, relateaza BBC News.

”Statele Unite au identificat potentiale pregatiri in vederea unui atac cu armament chimic de catre regimul al-Assad care ar putea antrena uciderea in masa a unor civili, inclusiv a unor copii nevinovati”, a declarat un purtator de cuvant al presedintiei, citat intr-un comunicat.

Washingtonul a avertizat ca presedintele Bashar al-Assad ”va plati un pret mare” daca va comite alt atac chimic.

In aprilie, americanii au efectuat un atac aerian asupra unei baze aeriene, in Siria, despre care afirma ca a fost folosita de avioane care au lansat armament chimic la Khan Sheikhoun.

Acest atac cu armament chimic asupra localitatii aflate sub controlul rebelilor, in provincia Idleb, a provocat un val de proteste in intreaga lume.

”Asa cum am spus anterior, Statele Unite se afla in Siria pentru a elimina Statul Islamic din Irak si Siria. Insa daca domnul al-Assad comite alt atac criminal in masa cu armament chimic, el si armata sa vor plati un pret mare”, se arata in comunicat, scrie BBC.

Al-Assad a negat ca fortele sale se afla in spatele acestui atac cu gaz neurotoxic.

Nave americane au tras de la Marea Mediterana 59 de rachete de croaziera de tip Tomahawk asupra aerodromului de la Shayrat, in provincia Homs (vest), unde acuza ca a fost depozitat armament chimic.

Casa Alba lanseaza acest avertisment intr-un context tensionat in regiune intre americani si Rusia, aliata lui al-Assad. Kremlinul a avertizat recent coalitia antijihadista condusa de Statele Unite ca va considera aeronavele acesteia drept tinte, dupa ce aviatia americana a doborat un avion militar sirian.