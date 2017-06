Casa Alba a cerut Rusiei eliberarea celor 1500 de oameni arestati dupa proteste. 30 de zile de inchisoare pentru Navalnii - FOTO

Bloggerul anticoruptie in varsta de 41 de ani a fost gasit vinovat de un tribunal din Moscova ca a indemnat la manifestatii neautorizate care au scos in strada mii de rusi, adesea foarte tineri, in numeroase orase, de la Vladivostok, in Extermul Orient, si pana la Kaliningrad, la Marea Baltica.

”Nu doar ca au furat o intreaga tara, dar, in plus, din cauza lor, nu voi ajunge la concertul Depeche Mode de la Moscova”, prevazut la inceputul lui iulie, a ironizat opozantul intr-un mesaj postat pe Twitter dupa ce a fost condamnat la pedeapsa maxima.

Casa Alba a condamnat vehement arestarile in masa care au avut loc luni in mai multe orase din Rusia. Mii de tineri au iesit in strada in cadrul unor ample proteste anticoruptie.

Peste 1500 de persoane au fost retinute de politisti, urcate in autobuze si duse la sectii. Statele Unite au cerut Moscovei eliberarea lor. Liderul opozitiei ruse, Alexei Navalnii, primul arestat, va ramane in spatele gratiilor timp de 30 de zile.

Initial, manifestantii s-au amestecat printre familiile care participau, in centrul Moscovei, la festivitatile organizate de ziua nationala.

Diana Magney, corespondent CNN: "Organizatorii evenimentelor dedicate zilei Rusiei au anuntat ca toti cei care au venit aici sa protesteze vor fi arestati. Politistii au sosit sa faca asta."

In scurt timp, aproape cinci mii de protestatari s-au rupt de multimea festiva. "Putin e un hot", "Putin sa plece!" au scandat ei.

Sute de persoane au fost luate pe sus de autoritati si duse la autobuzele care asteptau in apropiere.

Diana Magney, corespondent CNN: "Ce se striga acum inseamna "Nu puteti sa ne inchideti pe toti!" Au tot scos manifestanti din multime, insa, dupa cum puteti vedea, sunt inca multi cei care continua protestul."

Protestatar: "Nu facem decat sa ne exprimam pasnic opiniile. Autoritatile au o atitudine total inumana."

Unii tineri au mers la sectie de bunavoie si cu zambetul pe buze.

Diana Magney, corespondent CNN: "Cand i-am intrebat pe oameni daca sunt ingrijorati mi-au spus: 'Ce pot sa ne facaa Ne vor inchide cateva ore si apoi ne vor elibera.'"

Scene similare s-au desfasurat si la Sankt Petersburg, unde aproape patru mii de oameni au participat la protestul ilegal.

Protestatar: "Rusia va fi libera! Toti pentru unul si unul pentru toti. Rusia fara Putin!"

Confruntari sporadice au izbucnit cand politistii au inceput sa-i aresteze pe manifestanti.

Protestatarii au denuntat coruptia in randul birocratiei din Rusia. Din nou, in aer au fost ridicate rate gonflabile, fiind o trimitere la presupusa crescatorie de pasari a premierului Dmitri Medvedev.