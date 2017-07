Casa Alba ar fi vrut sa amane instalarea de echipamente la scutul antiracheta de la Deveselu. Ce obiectii a avut Trump

Casa Alba a avut obiectii considerand ca eficienta noului model nu a fost inca dovedita si nu se cunosc potentialele consecinte asupra populatiei din zona. Punctul de vedere privea un articol din bugetul Pentagonului pe 2018 si a fost trimis de Casa Alba camerei inferioare a Congresului in 11 iulie. Cu toate acestea, Camera a Reprezentantilor a adoptat proiectul de buget al Pentagonului cu tot cu articolul contestat de presedintele Donald Trump. Proiectul aloca si trei milioane de dolari pentru modrnizarea infrastructurii bazei aeriene romanesti de la Campia Turzii.

Mesajul este inclus intr-un punct de vedere oficial al Administratiei Prezidentiale de la Washington asupra proiectului de lege privind aprobarea bugetului Pentagonului pentru anul fiscal 2018 (octombrie 2017 – septembrie 2018) elaborat de catre Camera Reprezentantilor.

"Administratia are obiectii in privinta articolului 1686 (din proiectul de buget al Pentagonului elaborat de Camera Reprezentantilor – n.r.), care cere Secretarului Apararii sa asigure desfasurarea de capabilitati antiaeriene la site-ul Aegis Ashore din Romania in interval nu mai mare de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, iar la site-ul Aegis Ashore din Polonia, in interval nu mai mare de un an de la data la care site-ul respectiv va fi declarat operational", arata documentul citat.

Profit.ro prezinta mai multe detalii legate de proiectul de buget, inclusiv documentul continand punctul de vedere al Casei Albe. Documentul a fost trimis de Casa Alba Camerei Reprezentantilor pe 11 iulie. Intre timp, pe 14 iulie, Camera a adoptat proiectul de buget al Pentagonului pentru anul fiscal 2018 cu tot cu articolul referitor la scutul antiracheta din Romania la care presedintele Donald Trump a avut obiectii.

"Calendarul accelerat ar impune Departamentului pentru Aparare sa desfasoare un sistem defensiv netestat cu succes, fara cunoasterea integrala a eficacitatii sale combative sau a consecintelor neintentionate ale operarii unui sistem de radar si armament de mare putere intr-o zona populata din Deveselu, Romania", se mai afirma in punctul de vedere transmis de Casa Alba Camerei Reprezentantilor.

In plus, draftul de buget aloca aproape 3 milioane de dolari pentru upgradarea infrastructurii bazei aeriene romanesti 71 de la Campia Turzii, care de anul trecut dispune si de 6 avioane americane de tip F16 Fighting Falcon. Acestea fac parte din lotul de 12 aparate second-hand achizitionate in 2013 de statul roman de la cel portughez cu 628 milioane euro, platibili in 5 ani, suma in care sunt incluse si armamentul si munitia necesare aeronavelor, precum si un radar de coordonare.