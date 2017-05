Casa Alba: SUA, gata sa incheie contracte de 100 de miliarde de dolari cu Arabia Saudita pentru vanzarea de armament

Anuntul a fost facut de un oficial din administratia americana in contextul in care presedintele Donald Trump urmeaza sa faca o vizita la Riad, saptamana viitoare.

Oficialul american care a vorbit cu Reuters, sub protectia anonimatului, a spus ca pachetul de contracte cu Arabia Saudita, care se intinde pe 10 ani, ar putea depasi 300 de miliarde de dolari.

Intelegerea ar urma sa mareasca capabilitatile defensive ale sauditilor, insa ar pastra avantajul militar pe care aliatulu SUA, Israel, il are peste vecinii din zona.

U.S. nears $100 billion arms deal for Saudi Arabia: White House official https://t.co/3DQKL3tzbk pic.twitter.com/SZA64tCFM5

— Reuters Top News (@Reuters) May 13, 2017