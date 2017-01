Casele de moda Chanel si Dior au dat startul Saptamanii Modei de la Paris. 24 de designeri isi vor prezenta tinutele - VIDEO

Casa Dior si-a prezentat noua colectie la Muzeul Rodin, transformat pentru aceasta ocazie intr-o gradina verde, desprinsa parca din povesti. Pe podium a rasarit un copac urias, iar modelele au pasit pe iarba. Culorile care au predominat au fost alb si roz.

Pentru prezentarea colectiei primavara-vara, Chanel a ales o sala imbracata in oglinzi. Designerii au readus in atentie tinutele elegante, in nuante pastelate, roz zi verde. Prezentarea s-a incheiat cu o spectaculoasa colectie de rochii de mireasa.

Giambattista Valli a creat o colectie dedicata femeii, careia ii place aventura. Prezentarea a inclus rochii din satin cu imprimeuri si rochii de seara din matase, acoperite de cristale sau broderii florale.