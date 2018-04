Cata munca pentru un singur copac - ciudateniile care exista pe o singura insula din lume

Aceasta practica a construirii lor dateaza de peste 1.000 de ani si este explicata prin faptul ca insula italiana e asa de departe de tara mama incat e mai aproape de Africa. Intr-o zi senina se poate vedea coasta Tunisiei de pe varful vulcanic al peticului de pamant, arata Atlas Obscura.

Pantelleria pare uitata de lume, intepenita in timp. Masinile sunt atat de rare, incat, atunci cand trec, fermierii le fac prietenosi cu mana. Oriunde privesti te inconjoara albastrul apei.

Principala problema a celor 7.000 de locuitori, aceiasi ca acum cateva secole, e vremea. Insula e constant batuta de vant, dar nu vede ploaia aproape niciodata. Solul e uscat, vulcanic. Cum sa cultivi ceva intr-un astfel de pamant?

Simplu! E un fel de-a spune. In realitate nu e deloc asa de simplu. Insa exista o solutie: se numeste giardino Pantesco si consta in ridicarea unor ziduri, pentru ca in mijloc sa fie arborele pretios, vedeta. O astfel de constructie se ridica in luni de munca si nu imprejmuieste niciodata legume, ci un singur arbore - un lamai sau un portocal.

Practic, dintre toate formele de agricultura de pe glob, niciuna nu implica atat de multa munca pentru cresterea unui singur copac, explica Giuseppe Barbera, profesor la Universitatea din Palermo, expert in astfel de gradini.

Fara un astfel de zid protector, un lamai sau un portocal nu ar fi putut creste niciodata pe insula. Vantul puternic, climatul arid, absenta apei nu l-ar fi lasat nici sa incolteasca.

Insa aceste inventii ii permit. Au inaltimea perfecta pentru a proteja, dar sunt suficient de joase incat sa permita soarelui sa patrunda in "gradina".

Cat despre spatiul din interior, acesta are intotdeauna un diametru de 9 metri. Apoi, zidurile, destul de groase, sunt mai joase in interiorul cercului si mai inalte spre exterior, formandu-se o panta lina, astfel incat bruma de dimineata sa alunece si sa cada pe solul din interiorul constructiei. Orice picatura de apa e pretioasa.

In interiorul constructiei se planteaza o singura samanta. Peste ani, arborele rezultat va creste si-si va intinde crengile pentru a umple tot spatiul din interiorul constructiei.

Mai racoare ziua, mai cald noaptea. Nicio picatura de apa nu se pierde Rezultatul final e un ecosistem nou. In interiorul constructiei temperaturile sunt mai mici decat afara in zilele fierbinti. In noptile reci, e mai cald decat afara.

Efectul a fost confirmat de nenumarate studii. Practic, felul in care sunt construite aceste gradini face sa nu mai fie nevoie nici macar de irigatii, explica omul de stiinta. De fapt, de niciun fel de interventie a omului, dupa ce au fost construite.

Pe insula mai sunt in prezent circa 400 de astfel de gradini, in mai buna sau mai proasta stare. Dintre acestea, 300 sunt circulare, dar exista si unele rectangulare, in forma de pentagon sau chiar de lacrima, forme dictate adesea de neregularitatile terenului.

Te-ai putea intreba de ce astfel de gradini, adevarate altare, sunt construite doar pentru lamai sau portocali. Iar raspunsul e simplu: inca din Evul Mediu se stie ca fructele proaspete, asa cum sunt citricele, previn scorbutul, o boala care apare in lipsa Vitaminei C. Aceste Giardini Panteschi garantau practic locuitorilor ca vor avea parte de aceasta vitamina pretioasa.