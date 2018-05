Catalonia are un nou premier. Quim Torra, un politician care militeaza pentru independenta, a fost ales de Parlamentul de la Barcelona in functia de prim-ministru.

Propus de fostul lider catalan Carles Puigdemont, Torra a fost ales cu 66 de voturi pentru, 65 impotriva si patru abtineri. In octombrie anul trecut, Parlamentul Cataloniei a aprobat, prin vot secret, proclamarea independentei regiunii fata de Spania si constituirea unei republici, in baza referendumului organizat in aceeasi luna. Ulterior, Senatul Spaniei a demis toti liderii regionali, considerand ca declararea independentei este ilegala.