Cateva locuinte din orasul Zaitevo, din estul Ucrainei, au ars din temelii dupa ce separatistii ar fi lansat un atac cu munitii cu incarcatura incendiara - VIDEO

Pompierii au fost chemati de urgenta sa stinga incendiile care ar fi izbucnit dupa un atac al separatistilor. Flacarile insa s-au raspandit foarte repede, iar locuintele au ars aproape in intregime.

Victime nu s-au inregistrat. Reprezentanti din armata ucraineana acuza rebelii pro-rusi ca incalca armistitiul si deschid focul asupra localnicilor, dar si al pozitiilor militarilor. Noaptea trecuta un soldat a fost ranit. Acum o zi, Organizatia Natiunilor Unite a prezentat un nou raport privind conflictul din estul Ucrainei.

Potrivit lui, in trei ani de razboi au murit peste 2,700 de civili, iar aproape 9 mii au fost raniti. 400 dintre ei si-au pierdut viata in jumatatea acestui an. In total, din aprilie 2014, conflictul a facut peste 10 mii de victime, majoritatea fiind militari.