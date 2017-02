Cativa artisti din Japonia au creat sculptura presedintelui american: Cum arata figura acestuia, expusa la Festivalul sculpturilor de gheata - VIDEO

Numerosi artisti din Japonia s-au intrecut in imaginatie si au creat sculpturi impresionante. Aproximativ 200 de opere de arta sunt expuse la cea de-a 68 editie a festivalului. Printre ele si-a facut loc si figura presedintelui american, Donald Trump, care are gura cascata de parca ar striga ceva. Vizitatorii pot admira si alte personaje create din zapada si gheata, cum ar fi eroi din filmul “Razboiul Stelelor”. Seara, figurile parca prind viata, datorita unui show de lumini.

Festivalul organizat in orasul Sapporo este cunoscut in toata lumea. In acest an, organizatorii asteapta peste doua milioane de vizitatori. Sculpturile vor fi expuse pana pe 12 februarie.