Cativa voluntari din Coreea de Sud au umplut zeci de sticle din plastic cu orez, bani si medicamente si le-au lansat pe mare, in speranta ca acestea vor ajunge la oamenii din Coreea de Nord - VIDEO

Metoda pe care au gasit-o acesti voluntari de a ajuta nord-coreenii este cu totul inedita. De doua ori pe luna, oamenii arunca in mare zeci de sticle din plastic de doi litri, in care pun cate un kilogram de orez si un dolar, pentru care un nord-coreean trebuie sa munceasca 40 de zile.

In afara de asta, in trusa de ajutor improvizata de voluntari se mai gasesc medicamente, un biletel pe care scrie „Dumnezeu te iubeste”, dar si un USB cu imagini si informatii cu situatia din afara tarii.

Ivan WATSON, CORESPONDENT CNN: "Activistii insista ca aceste truse de ajutor pot face mai mult pentru a dobori regimul din Coreea de Nord, decat orice operatie militara. „

Peste 40 la suta din populatia Coreii de Nord sufera de malnutritie, potrivit ultimelor date publicate de ONU. Tara se confrunta cu o saracie cumplita de ani de zile, fapt ascuns cu multa staruinta de catre conducerea de la Phenian. Jurnalistii straini ori oficialii au dreptul sa mearga doar pe anumite strazi, atunci cand ajung in aceasta tara, unde se gasesc blocuri noi si cladiri de lux.

Cealalta fata a Coreii de Nord este plina de case fara energie electrica, scoli in paragina si locuri insalubre, unde oamenii muncesc din greu pentru o bucata de paine, scrie presa occidentala. In schimb, regimul de la Phenian nu a pierdut niciodata ocazia sa se laude cu armata si armamentul de care dispune. Potrivit unor experti, Coreea de Nord are suficient plutoniu pentru a putea sa construiasca sapte arme nucleare.