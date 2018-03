Cauzele accidentului aviatic din Coasta de Fildes, in care 4 moldoveni si-au pierdut viata, inca nu se cunosc - VIDEO

Radu BEZNIUC, DIRECTOR AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA: "Colegii din coasta de Fildes ne-au comunicat ca pana la sfarsitul anului 2017 au realizat descifrarea cutiilor negre la institutia specializata din Ucraina, Kiev. Nu cunoastem care sunt concluziile finale. Asteptam informatia din partea investigatorilor."

Avionul care zbura din Burkinafaso in Coasta de Fildes s-a prabusit in oceanul Atlantic, in luna octombrie a anului trecut. In urma impactului, aeronava care avea la bord 6 moldoveni si 4 francezi s-a rupt in bucati.

4 moldoveni au murit, iar restul persoanelor au scapat cu viata. Autoritatile spun ca avionul fusese testat in acel an la Kiev. Aparatul fusese inchiriat de armata franceza si transporta in acel moment sisteme de climatizare.