Caz extrem de rar in lumea medicala. Un bebelus din India s-a nascut "insarcinat" cu geamanul sau

Bebelusul de sex masculin despre care presa a scris ca s-a nascut "insarcinat cu fratele sau" avea de fapt ascuns in spatele stomacului resturile geamanului.

In urma unei operatii, fratele "parazit" care avea brate, picioare, creier si masura in total 7 cm a fost indepartat fara a-i pune in pericol viata "gazdei".

O masa din care faceau parte si oase a fost descoperita la inceputul lui iulie in abdomenul fetusului in timpul unei ecografii de rutina a mamei insarcinate in varsta de 19 de ani, a declarat radiologul Bhavna Thorat.

"In scanarile postnatale, am depistat un alt copil pe jumatate format cu creier, maini si picioare intr-un sac fetal din abdomenul copilului", a adaugat Thorat.

"Mama a ramas insarcinata cu gemeni. Dar un geaman s-a dezvoltat in corpul celuilalt geaman, ceea ce a dus la aparitia unui copil gazda si a geamanului sau parazit, care a crescut 13 saptamani iar apoi cresterea s-a oprit", a mai spus ea.

Acesta este un caz rar de foetus-in-foetu, o anomalie congenitala in care un fetus malformat si parazit creste in corpul unui copil, a afirmat Bhavna Thorat.

Copilul s-a nascut la 20 iulie la spitalul Bilal din Thane, in apropiere de orasul Mumbai, iar saptamana trecuta a trecut printr-o interventie chirurgicala pentru inlaturarea geamanului parazit.

Operatia a avut loc la 25 iulie si a fost efectuata de chirurgii pediatri de la un alt spital, care au inlaturat geamanul nenascut de circa 7 cm lungime si care cantarea in jur de 150 de grame.

"Nu au existat complicatii. Atat mama, cat si copilul sunt in continuare internati dar sunt in stare buna", a declarat ginecologul Neena Nichlani pentru DPA.

Cei doi medici sustin ca numai 100 de astfel de cazuri au fost documentate in intreaga lume. Se estimeaza ca un caz de foetus-in-foetu apare o data la 500.000 de nasteri, a spus Thorat.