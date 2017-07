Imaginile au ajuns pe retelele de socializare si au provocat un adevarat scandal. S-a intamplat in orasul Orenburg. Din filmulet se vede cum barbatul, care se afla in stare grava si nu putea sa se ridice singur, a fost tarat mai multi metri. A fost lasat pe pamant cateva clipe, iar apoi medicul a incercat sa-l puna pe targa. In tot acest timp, soferul de pe ambulanta urmarea indiferetn ce se intampla. Autoritatile din sanatate s-au autosesizat, anuntand ca vor investiga cazul.