Caz incredibil in Statele Unite. O tanara, care a cazut cu masina de pe o stanca de 60 de metri inaltime, a supravietuit: a fost gasita la o saptaman de la incident - VIDEO

Povestea Angelei Henderson a ajuns in atentia publicului, dar si a presei straine. Tanara de 22 de ani a fost data disparuta pe 6 iulie, iar rudele recunosc ca nu credeau ca o vor mai vedea vie vreodata.

"Angela intotdeauna raspundea la telefon ori ne suna. A plecat de aici si nu ne-a mai raspuns la telefon. Ploua afara.“

Tanara s-a prabusit cu masina de pe stanca, ce are o inaltime de 60 de metri. Salvatorii au cautat-o zile in sir. Peste o saptamana de la incident, un cuplu care se plimba pe litoral a vazut masina grav avariata si a sunat la politie. Soferita a fost gasita in viata.

"Vreau sa le multumesc tuturor! Sunt socata.“

Tanara, care s-a ales cu mai multe fracturi, spune ca, in cele 7 zile, a baut apa potabila, pe care a scos-o dintr-un izvor din apropiere, cu ajutorul unui furtun de la radiatorul automobilului, astfel reusind sa supravietuiasca.