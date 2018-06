Caz oripilant la Shanghai. Un individ inarmat cu un cutit a atacat un grup de elevi chiar la poarta scolii, omorand doi si ranindu-i pe altii - VIDEO

Tragedia s-a produs astazi, in momentul in care elevii unei institutii de invatamant din Shanghai ieseau de la ore. Ruda unuia dintre copiii vizati in atac, venise sa-i ia de la scoala pe toti trei, cand un individ i-a atacat cu un cutit de macelar.

Doi dintre baieti s-au ales cu rani extrem de grave si in ciuda eforturilor medicilor de a-i salva, acestia s-au stins in scurt timp la spital. Femeia si cel de-al treilea copil au suferit rani care nu le-au pus viata in pericol. Imediat la fata locului au fost chemate fortele de ordine, insa pana ca acestea sa ajunga, trecatorii l-au pus la pamant pe ucigas.

Acesta s-a dovedit a fi un tanar de 29 de ani, care venise acum o luna dintr-o provincie la Shanghai, in cautarea unui loc de munca. El si-a explicat gestul sangeros prin faptul ca a vrut sa se razbune pe societate pentru ca nu a reusit sa se angajeze undeva in tot acest timp. Barbatul se afla acum in custodia politiei si urmeaza sa fie supus unei expertize psihiatrice.