Caz socant in Marea Britanie. Un medic si-a lasat autograful pe... organele pacientilor pe care i-a operat. Cum a fost pedepsit - VIDEO

Anuntul facut de politia britanica a socat intreaga tara, iar pe primele pagini din ziarele internationale, a aparut cazul despre medicul, care isi lasa autograful pe organe. Oamenii legii sustin ca pe ficatul a cel putin doi pacienti, au fost descoperite initialele chirurgului, care au fost incrustate cu un lazer. Se intampla, in timpul unor operatii de transplant de oragane. Simon Bramhall a fost gasit vinovat in cele intamplate si a aparut in fata instantei. A refuzat sa vorbeasca cu jurnalistii.

El a primit o amenda de 10 mii de lire sterline, adica peste 11 mii de euro. Totul a iesit la iveala, cand la unul dintre pacienti a cedat un organ ce i-a fost transplantat. Atunci, un alt doctor a observat initialele incrustate pe ficat. Desi expertii au stabilit ca acestea nu au afectat organele, Simon Brahmall a fost concediat.