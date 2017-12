Caz socant in Romania. O tanara de 25 de ani a murit lovita de tren la o statie de metrou: a fost impinsa peste sine. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Cine e suspecta - VIDEO

“- Este barbat sau femeie?- In varsta?- 25 de ani.”

Tragedie s-a petrecut in jurul orei 20, in statia de metrou Dristor 1 din Bucuresti. Martorii povestesc ca o femeie ar fi impins-o pe fata de 25 de ani, fara sa exista o discutie sau vreun conflict intre cele doua.

Martor: “Era foarte multa imbulzeala in statie. Inteleg de la niste oameni care lucreaza la metrou ca ar fi tentativa de omor. A impins-o exact cand a ajuns metroul si nu a avut scapare, nu a apucat sa tipe dupa ajutor.”

Tanara a fost lovita de metrou, iar medicii de la SMURD nu au mai putut sa o salveze. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar politistii au publicat cateva poze cu suspecta.

Diana SARCA, PURTATOR DE CUVANT AL POLITIEI, BUCURESTI: “Are aproximativ 1,70 m inaltime, este de constitutie slaba. Era imbracata intr-o jacheta scurta de culoare inchisa, pantaloni jeans de culoare bleumarin deschis.”

Dupa miezul noptii, politistii au reusit sa o gaseasca pe femeie.

In varsta de 36 de ani, aceasta a fost retinuta pentru 24 de ore. Citand surse judiciare, presa din Romania scrie ca in timpul audierilor, suspecta a fost incoerenta si nu le-a spus anchetatorilor de ce a facut acest lucru. Prima ipoteza a oamenilor legii este ca femeia ar avea probleme psihice. Intre timp, au iesit la iveala si alte detalii socante. Surse din cadrul anchetei spun ca inainte de tragedie suspecta ar fi incercat sa impinga o alta tanara de 20 de ani in statia Costin Georgian. Aceasta insa a opus rezistenta si a reusit sa fuga.

Diana SARCA, PURTATOR DE CUVANT AL POLITIEI, BUCURESTI: “Exista indicii ca ar fi aceeasi persoana in cauza.”

Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din cadrul Directiei Generale de Politie din Bucuresti se ocupa de acest caz.