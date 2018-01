Caz socant in Statele Unite. 12 frati si surori, intre care minori, au fost descoperiti legati cu lanturi, infometati si murdari intr-un mic oras din California - VIDEO

Adolescenta de 17 ani a reusit sa fuga de acasa duminica dimineata si sa sune la serviciul 911 de la un telefon mobil pe care l-a gasit in casa. Ea le-a spus oamenilor legii ca cei 12 frati au sai sunt sechestrati in interiorul locuintei lor de catre parinti, indicand ca unii dintre ei sunt legati cu lanturi si lacate.

In urma acestui apel, agentii de politie s-au deplasat la locuinta lui David Turpin si a sotiei sale Louise, de 57 si respectiv 49 de ani, care nu au putut explica de ce copiii au fost legati de paturile lor in intuneric. Politistii au crezut initial ca cele 12 persoane descoperite, subnutrite si foarte murdare, erau toti minori, dar ulterior si-au dat seama ca sapte dintre ei erau adulti, avand intre 18 si 29 de ani. Sase dintre cele 13 victime sunt copii, unul dintre care are doi ani.

“Erau cu totii in pijamale, era dimineata. Erau foarte palizi, de parca nu ar fi vazut lumina zilei niciodata. I-am vazut pe cei mai mari dintre ei, erau in mare parte fete, toate slabe si mici de statura, aratau malnutrite.”

“Cu totii erau extrem de slabi, nu sunt genul de oameni slabi de la antrenamente sportive ci mai degraba bolonaviciosi.”

Unii vecini spun ca familia era una obisnuita si nu prea dadea de banuit, in timp ce altii sustin ca aceasta era foarte retrasa de restul oamenilor.

“I-am vazut pe acesti vecini de cateva ori. Ea mi-a spus o data ca are 12, sau 13 copii. Eu ii vazusem doar pe 4 dintre ei. Cand a venit politia, eu i-am intrebat ce s-a intamplat. Imi pare foarte rau pentru copii.”

“Intotdeuna m-am uitat cu suspiciune la aceasta casa, deoarece acolo niciodata nimic nu se intampla”

Serviciul de protectie a copilului din California a deschis o ancheta. Potrivit presei locale David Turpin este directorul unei scoli private din Perris, fapt confirmat de site-ul scolii, deschisa in 2011. Pe o pagina de Facebook cu numele lui David-Louise Turpin se poate vedea cuplul la o ceremonie care pare a fi o nunta.

Louise Turpin este intr-o rochie lunga alba, iar sotul ei in costum, in timp ce sunt inconjurati de 13 persoane care par sa fie toti copii - minori sau adolescenti - fetele cu par lung si saten, toate purtand rochii de acelasi model cu exceptia unui bebelus. Baietii poarta aceeasi tunsoare ca David Turpin. Nu este clar ce i-a facut pe parinti sa-si sechestreze copiii, mai ales ca in pozele de pe facebook, totul pare sa fie in regula.