Caz socant in statul american, Texas. 9 oameni au fost gasiti fara suflare, fiind incuiati in remorca unui camion - VIDEO

Caz socant in statul american, Texas. 9 oameni au fost gasiti fara suflare, fiind incuiati in remorca unui camion. Erau imigranti, iar doi dintre ei copii. Alte 30 de persoane in stare grava se aflau langa cadavre. Soferul vehiculului a fost retinut, iar politia vorbeste despre un caz de trafic de fiinte umane.