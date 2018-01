Caz socant intr-o scoala din Statele Unite. O profesoara a fost pusa la pamant de oamenii legii, dupa ce a refuzat sa paraseasca sala in care se desfasura o sedinta a consiliului profesorilor - VIDEO

“-Ce faceti? Este o gluma?-Nu opuneti rezistenta.-Nu opun rezistenta, m-ati trantit pe podea. Domnule, opriti-va, sunt cu mult mai mica decat dumneavoastra.”

Profesoara de limba engleza la o scoala din Louisiana, Deyshia Hargrave participa la o sedinta a consiliului profesorilor. La un moment dat, femeia s-a sculat in picioare si a pus mai multe intrebari referitor la metodele de salarizare a dascalilor.

“Maririle de salariu pentru persoanele aflate in functii de conducere sunt ca o palma peste fata tuturor profesorilor si a angajatilor scolii.// Domnule, nu ma atingeti.”

Presedintele consiliului, care este si directorul scolii spune ca nu vede nici o problema in cele intamplate.

Anthony FONTANA, DIRECTOR SCOALA: “Daca un profesor are autoritatea de a da afara un elev care nu poate fi controlat la lectii, aici se aplica aceleasi reguli. Acestea exista. Fiecare vorbeste nu mai mult de 3 minute”

Sindicatul profesorilor si Uniunea Americana a Libertatii Civile, investigheaza cazul dupa ce si alti membri ai consiliului s-au plans de tratamente rele fata de femei.

Laurie LEBLANC, MEMBRU AL CONSILIULUI: “E o problema mare ceea ce s-a intamplat in aceasta seara aici, si felul in care femeile sunt tratate in aceasta scoala. Nu am vazut niciodata ca un barbat sa fie dat afara din aceasta incapere.”

Potrivit presei americane, dupa ce a fost incatusata, profesoara a fost dusa intr-un penitenciar din localitate.