Cazul adolescentei de 14 ani, care ar fi moldoveanca, gasita moarta langa o cale ferata din Germania. Ce arata rezultatele autopsiei. De ce la a pornit cearta dintre ea si principalul suspect si cum ar fi ajuns sa o ucida

Potrivit presei straine, rezultatele autopsiei arata ca adolescenta a fost violata de catre principalul suspect, imigrantul irakian in varsta de 20 de ani. Ulterior, acesta a batut-o, pana cand fata si-a dat ultima suflare.

Dupa crima, individul a fugit din Germania, insa a doua zi a fost retinut in Kurdistanul irakian si extradat autoritatilor germane.

Audiat de procurori, principalul suspect le-a spus ca erau prieteni, cu victima, si ce se aflau impreuna intr-o excursie.

Ulterior, pe fondul consumului de alcool si droguri, s-au certat, iar el ar fi lovit-o de cateva ori peste fata. Suparata, fata a amenintat ca va chema politia. Astfel, in acel moment, individul a violat-o si a omorat-o in bataie.

Adolescenta de 14 ani, care ar fi moldoveanca, a fost declarata disparuta in luna mai. Miercuri, 6 iunie, corpul ei a fost gasit in apropierea centrului de refugiati unde a locuit principalul suspect, imigrandul irakian.

Adolescenta era evreica, dar politia a spus ca nu exista nicio dovada ca religia ei a fost un motiv pentru a comite crima.

Suspectul de 20 de ani a ajuns in Germania in 2015 impreuna cu parintii sai si cu cinci frati. Tot in acelasi an, cererea de azil a fost refuzata si toti urmau sa fie deportati. Cu toate acestea, Bashar a obtinut un permis de sedere temporara in timp ce a asteptat ca apelul sau sa fie audiat.

Individul a ajuns in vizorul politiei dupa mai multe incidente violente, printre care jaf, posesia unui cutit si lupta. El a fost, de asemenea, alaturi de alte persoane, suspectat de asaltarea sexuala a unei fete de 11 ani care locuia in acelasi adapost pentru refugiati.

