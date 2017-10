CC a Spaniei a suspendat declaratia de independenta a Cataloniei. Decizia a fost luata dupa un recurs al guvernului central - VIDEO

Carles PUIGDEMONT, PRESEDINTELE DEMIS AL CATALONIEI: ”Nu sunt aici pentru a solicita azil politic, nu este problema Belgiei. Sunt aici pentru a actiona in libertate, siguranta si securitate.”

Presedintele demis al Cataloniei a facut aceste precizari dupa ce ieri in presa au aparut informatii precum ca el a fugit in Belgia pentru a cere azil politic. Totusi oficialul nu a putut spune cat timp va sta la Bruxelles. In schimb a anuntat ca va candida in alegerile regionale.

Carles PUIGDEMONT, PRESEDINTELE DEMIS AL CATALONIEI: ”Alegerile din 21 decembrie sunt o provocare la care vom raspunde din toate puterile. Vom respecta rezultatele alegerilor, asa cum am facut intotdeauna.”

Inainte de a intra in Clubul de Presa, unde a vorbit in fata jurnalistilor, liderul separatist catalan a trecut pe langa zeci de protestatari, spanioli care locuiesc in Belgia si care nu sustin independenta Cataloniei.

”Sunt aici pentru a apara Spania si pentru a protesta fata de aceast om, care este un las.”

Astazi, Curtea Constitutionala din Spania a suspendat declaratia de independenta a Cataloniei, pe perioada in care ii examineaza legalitatea. Declaratia a fost adoptata vinerea trecuta de catre parlamentul regional. Intre timp, justitia spaniola a inceput demersurile pentru a-i acuza penal pe liderii separatisti.

Jose MANUEL MAZA, PROCURORUL GENERAL AL SPANIEI: ”In apararea legii, a drepturilor cetatenilor si in numele interesului public, am deschis o ancheta pentru acuzatiile de rebeliune, manipulare de fonduri publice si altele, la adresa principalilor responsabili politici ai guvernului Cataloniei.”

La scurt timp dupa ce a fost declarata independenta Cataloniei, guvernul de la Madrid a preluat controlul direct asupra regiunii, unde pe 21 decembrie ar urma sa aiba loc alegeri parlamentare anticipate.