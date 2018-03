CD-ul cu care actrita de filme pentru adulti Stormy Daniels il ameninta pe Trump

Cel puţin aşa sugerează o fotografie care a fost postată de avocatul starletei pe contul lui de Twitter.

În poză apare un CD, însoţit de comentariul: ”Dacă o imagine valorează o mie de cuvinte, oare câte cuvinte valorează cea de aici?”

If “a picture is worth a thousand words,” how many words is this worth?????#60minutes #pleasedenyit #basta pic.twitter.com/eCkU0JBZaR