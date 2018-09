Ce a ascuns Meghan Markle in rochie, ca sa ii poarte noroc in ziua nuntii cu printul Harry

Într-un interviu acordat ca parte dintr-un serial în două părţi despre Regina Elisabeta a II-a, Megan Markle apare alături de rochia de mireasă, pentru prima dată de la nunta cu Harry, informează CNN.

„Undeva aici este o bucată de material, vedeţi? Vedeţi bucata albastră de material prinsă pe interior? E ceea ce am purtat albastru. Este o bucată de material din rochia pe care am purtat-o la prima întâlnire cu Harry”, a spus Meghan zâmbind larg.

Totodată, ea a mai povestit că nu a văzut voalul finisat până în dimineaţa nunţii.

„A fost foarte important pentru mine, mai ales acum că fac parte din familia regală, să am pe el toate cele 53 de ţări din Commonwealth. Am ştiut că va fi o surpriză drăguţă şi pentru noul meu soţ, care nu a ştiut. A fost foarte fericit că am luat această decizie pentru prima noastră zi împreună”, a mai spus Meghan.

Totodată, ducesa de Sussex a mai spus că a primit „ceva împrumutat” de la Regina Elisabeta a II-a. Aceasta i-a împrumutat tiara cu diamante a Reginei Maria, făcută în 1932.

Sursa: CNN