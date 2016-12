Ce a facut Anis Amri, teroristul de la Berlin, timp de 4 ani in Italia. Anuntul facut de premierul Paolo Gentiloni

In final, acesta a fost impuscat mortal de politie saptamana trecuta la gara din Milano, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.

Dupa ce in seara de 19 decembrie a patruns cu un camion in multime la un targ de Craciun din Berlin, tunisianul Anis Amri, in varsta de 24 de ani, a parasit Germania, ajungand trei zile mai tarziu in Italia, dupa ce a traversat Franta, ultimele informatii din cadrul anchetei indicand faptul ca el a fost in acest timp si in Olanda.

Tot joi, Ministerul italian de Interne a anuntat expulzarea unui tunisian in varsta de 23 de ani care era suspectat de radicalizare islamica si primise instructiuni pentru comiterea unui atentat in Italia.

Conform unui comunicat oficial, acest tunisian a avut contacte prin intermediul retelelor de socializare cu un combatant islamist de origine marocana, dar care era si el stabilit in Italia.

Autoritatile italiene au expulzat in ultimii doi ani 132 de persoane suspectate ca ar putea reprezenta un pericol.