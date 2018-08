Ce a facut celebrul sef al Mafiei, John Gotti, dupa ce a primit "spaga" 200.000 de dolari

Gotti a condus mafia italiana din New York la sfarsitul anilor 80 si inceputul anilor 90. Acesta era o persoana cunoscuta inca din anii '70, cand actiona in puternica familie Gambino sub conducerea legendarului mafiot Carlo Gambino.

Un episod interesant a avut loc cu Gotti in 1978, cand a avut loc cel mai mare jaf din istoria USA pana la acel moment, cand mai multi mafioti au furat 5 milioane de dolari de pe aeroportul Lufthansa. Cazul a fost transformat si intr-un film celebru, denumit Goodfellas, in care au jucat actori renumiti ca Joe Pesci, Rober DeNiro sau Ray Liotta.

Jaful a fost organizat de familia mafiota Lucchese, insa Gotti avea un procent din toate "afacerile" facute pe aeroport, asa ca a primit din suma totala nu mai putin de 200.000 de dolari, sub forma de "spaga" ca au lucrat pe teritoriul lui, fara sa aiba vreun rol important in jaf.

Culmea, mafiotul a spulberat toti banii intr-o singura zi, dupa ce a fost cu ei la curse de cai, acolo unde a pariat pana a pierdut toata suma. De altfel, Gotti era cunoscut ca fiind un parior impulsiv, pierzand milioane de-a lungul carierei la pariuri.