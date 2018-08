Ce a facut Pablo Escobar cand a aflat ca una dintre amantele sale a ramas gravida cu alt barbat

Pablo Escobar a ajuns sa fie idolul a milioane de oameni, dupa ce viata sa a fost portretizata in mai multe productii ca Narcos sau El Patron del Mal. Celebrul traficant de droguri a ajuns sa fie cunoscut pentru viata sa luxoasa si plina de pericole, insa adevaratele orori au ramas ascunse in spatele productiilor TV.

Escobar a ucis mii de oameni, personal sau prin asasinii sai, cei ce au instaurat un adevarat regim al terorii in anii 80 in Columbia prin asasinate si atentate cu bomba.

Columbianul a facut, timp de aproape 2 decenii, ce a vrut in Columbia. Cateva dintre faptele sale oribile au ramas in afara luminii reflectoarelor, insa avalansa de carti si memorii aparute in ultimii ani scot la iveala monstrul din spatele personajului romantat, construit de televiziune.

O astfel de fapta este relatata de Virginia Vallejo, cea care era una dintre cele mai cunoscute femei din America de Sud in anii 80, si care a ajuns sa aiba o relatie cu Pablo Escobar.

Aceasta a povestit ca la inceput lucrurile erau foarte frumoase intre ei, insa cu timpul Escobar a inceput sa isi arate adevarata fata. Virginia relateaza in carea publicata recent ce i-a facut Pablo unei amante care a ramas insarcinata cu alt barbat.

"A trimis 4 oameni de-ai sai sa o rapeasca si sa o duca la un veterinar, unde i-a fost facut un avort fortat, fara anestezie. Mai tarziu, chiar inainte sa fie prins, a ordonat ca femeia sa fie ucisa, ceea ce s-a si intamplat cu cateva zile inainte ca el sa fie omorat", a relatat Virginia in cartea sa.

Aceasta nu a scapat nici ea de ororile unei relatii cu un traficant, povestind ca a fost violata la un moment dat de Pablo, la chiar ultima intalnire dintre cei doi.

Cartea Virginiei a fost recent ecranizata in filmul "Loving Pablo, hating Escobar", rolul sau fiind jucat de celebra Penelope Cruz.