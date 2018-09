Ce a facut un canadian pentru a regasi o fata cunoscuta cu o seara in urma - FOTO

Încântate de iniţiativă, tinerele contactate au luat apoi legătura unele cu altele şi şi-au dat întâlnire pentru a se cunoaşte, relatează AFP marţi.

“Avem acum o reţea de Nicole”, a povestit pentru AFP Nicole Manaog, studentă la comunicare.



Carlos Zetina, un student de la Universitatea din Alberta, a întâlnit-o Nicole Toetenel joia trecută, însă cum nu-i ştia decât prenumele, a contactat toate personale numite Nicole de la universitate printr-un e-mail cu titlul “te-am cunoscut seara trecută şi mi-ai dat un număr greşit”.

Spre ghinionul lui Carlos, Nicole Toetenel era o studentă olandeză venită la un program de schimb în Canada, aşa că nu avea o adresă de email afiliată universităţii. Celelalte Nicole, pe de altă parte, au început repede să schimbe între ele sute de mesaje. După continuarea acestor conversaţii pe reţelele de socializare - fără Carlos -, tinerele au decis să se întâlnească.

“Am creat o pagină de Facebook pentru noi (Nicolele) şi am vorbit online. E frumos că tehnologia ne-a permis să ne cunoaştem”, a declarat pentru AFP Nicole Rathgeber, studentă la teatru.

Some dude emailed every Nicole at U of C to try to find the girl he met last night and instead they formed a girl gang and I am legit DYING @ucalgary #nicolefromlastnight pic.twitter.com/ql4sxuBADQ