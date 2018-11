Ce a patit un actor celebru cand a fost sa filmeze in ghetourile din Mexic! Seful interlopilor l-a chemat la el

Actorul Frank Grillo, cunoscut pentru filmele The Avengers, Captain America, The Grey sau The Purge, a avut parte de momente dificile pe timpul filmarilor din Mexic.

Acesta a fost sa filmeze pentru documentarul Fightworld, mergand in zona Tepito din cartierul Cuauhtemoc din Mexico City, la o sala de box celebra, acolo unde a stat de vorba si s-a antrenat alaturi de antrenori ce au scos campioni mondiali la box.

Grillo a dezvaluit insa ca lucrurile puteau sa se termine rau pentru el dar si pentru echipa ce a filmat. Cu un an in urma, omul trimis de Netflix in Mexic sa gaseasca locatii bune pentru filmarea noului sezon din serialul Narcos a fost asasinat de cartelurile de traficanti de droguri.

"Cand am ajuns la sala respectiva, toata lumea era cu ochii pe noi. Dupa putin timp a aparut un barbat mai in varsta, alaturi de fiul sau. Acesta m-a chemat sa stam de vorba si mi-a explicat ca el conduce zona acolo si ca, daca vrem sa fim in siguranta, sa stam pe langa el. Mi-a explicat ca sunt peste 200 de persoane cu arme la ei care supravegheaza zona si chiar simteam pericolul in aer. Bine ca a fost acolo sa ne apere", a spus Grillo.