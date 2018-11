Ce a putut sa faca un jurat de la procesul lui El Chapo. Judecatorul l-a dat afara

Cel mai periculos traficant din lume a fost mutat in Brooklyn, acolo unde urmeaza sa inceapa procesul sau. Americanii au ales ieri juriul care va decide daca omul acuzat de nenumarate crime si principalul responsabil cu traficul de droguri dintre Mexic si SUA isi va petrece tot restul vietii in spatele gratiilor.

Juriul este reprezentat din oameni obisnuiti al orasului New York, alesi la intamplare. Din motive de securitate, identitatea lor este pastrata secret, insa date de la selecatarea oamenilor din juriu au fost publicate.

O femeie a izbucnit in lacrimi si nu a putut fi intervievata de avocatii celor doua parti, asa ca a fost lasata sa plece.

Un alt barbat a fost respins de judecator pentru ca a cerut un autograf din partea lui El Chapo. Barbatul sustine ca e nascut in Medellin, columbia, un alt oras terorizat de un traficant faimos: Pablo Escobar.

El a insistat ca judecata sa nu va fi afectata de autograful din partea lui El Chapo, insa judecatorii l-au trimis acasa. Avocatul lui El Chapo a insistat pentru acceptarea fanului lui El Chapo sustinand ca si el la randul sau are autografele unor criminali faimosi precum Charles Manson, insa asta nu il face un suporter al acestora, ci doar un colectionar.

Din 60 de potentiali jurati, judecatorul n-a ales niciunul. 27 au fost refuzati deja, pe 5 dintre ei pentru ca se temeau pentru securitatea lor. O alt posibil jurat a facut atac de panica in momentul in care a aflat ce proces ar trebui sa jurizeze si a fost dus la spital, in timp ce altul a cerut sa nu faca parte din juriu pentru ca este fanul lui sandwich botezat "El Chapo" de un magazin din apropiere.



El Chapo Guzman e acuzat ca a introdus cocaina in SUA timp de 25 de ani si are 11 capete de acuzare de trafic, detinere de arme, spalare de bani si uciderea a cel putin 33 de persoane. Va fi cel mai scump proces din istoria SUA, cheltuielile de judecata urmand sa ajunga la 35 de milioane de dolari!