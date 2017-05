Ce ducea Trenul Prieteniei din Republica Moldova spre Bucuresti. Surpriza de proportii pentru politistii romani, in cuseta controlorilor - VIDEO

"Politistii au facut control in Trenul Prieteniei in urma unor informatii ca din Republica Moldova sunt aduse la Bucuresti, de catre controlori, tigari de contrabanda", a declarat luni, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Ilfov, Roxana Vasile.

In urma controlului facut de politistii romani, intr-o cuseta a controlorilor au fost gasite cel putin 100.000 de tigarete.

Politistii au mai facut controale in Trenul Prieteniei, insa pana luni nu au putut sa ii prinda pe controlorii contrabandisti pentru ca acestia aruncau tigarile din tren inainte de a ajunge in Bucuresti. Tigarile erau preluate din acel loc de alte persoane, care le transportau si le depozitau intr-un imobil, de unde ulterior erau luate de catre cei care le vindeau ilegal.

Luni, politistii romani s-au urcat in tren de la Focsani, iar controlorii nu au mai avut timp sa arunce pachetele de tigari transportate ilegal, a precizat Roxana Vasile. Trenul si-a continuat calatoria pana in Bucuresti, unde controlorii suspectati de contrabanda cu tigari au fost opriti pentru a fi audiati de anchetatori. Actiunea in acest caz a fost facuta de politistii de la IPJ Ilfov si de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice.