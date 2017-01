Ce au discutat la telefon Trump si Putin. Statele Unite si Rusia ar putea incepe o "cooperare asemenatoare unor parteneri"

Discutia cu presedintelre rus a durat o ora, timp in care au abordat subiecte legate de stabilizarea relatiilor dintre cele doua tari, lupta impotriva terorismului, dar si despre situatia din Ucraina. Trump a mai discutat la telefon cu Angela Merkel, Francois Hollande, dar si cu premierii Japoniei si Australiei.

„Ambele parti au demostrat o atitudine activa pentru stabilirea si dezvoltarea unei cooperari ruso-americane. Convorbirea a avut loc intr-un ton pozitiv si orientat spre rezolvarea problemelor”, se arata intr-un comunicat al Kremlinului citat de News.ro. De asemenea, cei doi lideri au mentionat ca vor colabora pentru a organiza prima intalnire dintre noua administratie americana si reprezentantii Moscovei.

Relatiile ruso-americane s-au racit considerabil in ultimii ani ai administratiei Obama, insa, Trump a promis inca din campania electorala ca doreste o reapropiere de Moscova. El declarat vineri ca ia in considerare daca sa ridice sau nu sanctiunile economice impotriva rusilor, insa declaratia sa a starnit un val de critici din partea unor republicani respectati precum John McCain. Senatorul republican a tinut sa aminteasca de atrocitatile comise de rusi doar in ultimii trei ani in estul Ucrainei si in Siria, precum si de anexarea Crimeei.

Kremlinul mentioneaza ca cel mai important rezultant al discutiei reprezinta afirmarea necesitatii unei lupte comune impotriva terorismului international si prioritatea colaborarii militare in Siria. ”Presedintele a vorbit in favoarea stabilirii unei coordonari reale a actiunilor ruse si americane, care vizeaza distrugerea Statului Islamic si a altor grupari teroriste din Siria”, se arata in comunicatul Kremlinului.

De asemenea, cei doi lideri au acceptat sa stabileasca o cooperare ”asemanatoare unor parteneri” atunci cand vine vorba de probleme globale precum criza ucraineana, programul nuclear iranian, conflictul israeliano-arab si tensiunile din peninsula Coreea. ”Putin i-a amintit presedintelui Trump ca tara noastra a sprijinit pentru mai bine de doua secole America, ca cele natiuni au fost aliate in cele doua razboaie mondiale si acum percepe SUA drept cel mai important partener in lupta de combatere a terorismului international”, se arata in comunicatul Kremlinului.