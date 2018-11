Ce au gasit autoritatile in casa lui El Chapo: valoreaza 100 de milioane dolari. Detalii socante ies la iveala - FOTO

Vanat de americani, El Chapo a incercat sa-si extinda operatiunile de trafic de droguri catre Australia. Pentru asta, cartelul Sinaloa a cumparat un depozit de fructe si a introdus cocaina in banane si castraveti falsi si trimisi catre Australia prin vapoare, submarine si avioane.

Un raid al politisilot in casa lui El Chapo a scos la iveala tone de fructe si legume false, din plastic, pe care traficantii urmau sa le foloseasca pentru traficul de cocaina. Autoritaile au estimat trafic in valoare de 100 de milioane de dolari planuit de cartelul condus de El Chapo, judecat in aceasta perioada la New York.

In acest timp, cartelul Sinaloa functioneaza in regim normal, anunta presa americana. In acest moment, cartelul mexican e considerat mai periculos decat regimul din Siria sau cel din Afghanistan.