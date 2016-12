Ce au vorbit la telefon Klaus Iohannis si Sevil Shhaideh inainte de refuzul de a o numi: "Nu am inteles ca ar fi o prolema"

Asta mai cu seama ca seful statului a discutat cu ea si despre ceremonia de investitura a Guvernului.

"Am primit telefon de la presedinte, mi-a spus ca o sa vorbim dupa Craciun si sa fiu pregatita cu temele de discutie, programul de guvernare, bugetul, deficitul, masuri fiscale, tot ce presupune programul de guvernare, sa discutam pe indelete, clar, toate aceste elemente. Discutia a fost foarte..., poate eu nu ma pricep si nu stiu tonul conversatiilor la telefon, dar din ce am inteles eu a fost o discutie normala, naturala, chiar cum va fi ceremonia de investire a Guvernului. Adica, eu personal poate nu ma pricep sa sesizez tonul dintr-o conversatie, dar n-am inteles ca ar fi o problema, ca ar fi vorba de un refuz. Din contra, discutia despre programul de guvernare, despre buget, despre echipa, despre deficit era foarte bine conturata si in sensul asta m-am si pregatit zilele acestea pentru ca dl presedinte - intamplarea a facut sa lucram cu multi ani in urma, sa ma cunoasca - stie ca sunt un om care in momentul in care trebuie sa raspund la anumite elemente ma pregatesc", a spus Sevil Shhaideh, la Romania TV.

Ea a sustinut ca se cunoaste cu presedintele Iohannis din perioada in care acesta era primar la Sibiu si ca a lucrat cu el si cat a fost la Ministerul Dezvoltarii pe proiectul de regionalizare-descentralizare.

"Ma cunosc cu presedintele Iohannis de cand era dansul primar. Eu am fost in acea perioada presedinte la o asociatie profesionala, Asociatia Informaticienilor din Administratia Publica, si am avut la Sibiu de foarte multe ori schimburi de experienta. Era un coleg acolo informatician foarte bine pregatit, si cu aceste ocazii m-am intalnit si cu domnul Iohannis, in afara de timpul pe care l-am petrecut cu dansul si cu domnul presedinte Dragnea la minister pe subiectul descentralizare-regionalizare. Deci, avem o perioada destul de indelungata de timp de cand necunoastem", a relatat Sevil Shhaideh.

Intrebata daca ar accepta un post de ministru in viitorul guvern, Sevil Shhaideh a raspuns ca deocamdata nu stie, dar ''principalul'' este sa fie un premier desemnat. Ea a precizat ca presedintele Iohannis nu a intrebat-o nimic despre sotul sau si a subliniat ca nu poate sa creada ca el ar reprezenta o chestiune de vulnerabilitate nationala.

"Suntem o familie unita, impreuna de foarte multi ani, ne-au cunoscut foarte multe persoane, am fost in atatea institutii publice, ne-au verificat. Refuz sa cred ca toata aceasta discutie in jurul sotului meu are vreun sens, sau ca are vreun procent de adevar", a punctat Sevil Shhaideh, care a adaugat ca dupa refuzul desemnarii sale sotul i-a spus: "Mergem inainte, capul inainte".

Sevil Shhaideh a mai spus ca nu se poate pronunta ea daca presedintele Iohannis ar fi trebuit sa explice public refuzul sau, dar se astepta macar sa-i spuna ceva din politete: "Eu personal ma asteptam macar, asa cum am vorbit la telefon si mi-a zis sa ma pregatesc si am stat cinci zile si am lucrat in continuu, ma asteptam sa ma cheme, sa-mi zica: 'uite, ai ceva'. Sau ceva din politete macar".

Intrebata cum s-a simtit cand a primit amenintari cu moartea, Sevil Shhaideh a relatat ca au fost mult mai multe lucruri - telefoane, mesaje - si familia sa s-a speriat cand toate acestea au ajuns pe conturile de facebook ale copiilor si apoi pe contul de facebook al sotului, pe care le-au si inchis ulterior. Ea a precizat ca mesajele cu tenta de amenintare au venit dupa refuzul presedintelui Iohannis.

"Asta de fapt ne-a speriat cel mai tare. (...) Atunci m-am dus la domnul presedinte Dragnea, eu nu sunt o femeie sa ma sperii, dar viata mea este schimbata, am doi copii, ei merg la scoala. (...) L-am rugat pe domnul presedinte sa accepte ca sunt momente in viata cand e mai important sa-ti aperi familia. Cred ca lucrurile se vor linisti si vom reveni la viata noastra normala. Eu sunt musulmanca, sunt romanca din totdeauna, eu nu am avut niciodata sentimentul de ura. (...) Eu nu am fost pregatita pentru acest nivel de ura pentru ca eu am crescut aici, noi nu am avut niciodata un sentiment de nesiguranta", a conchis Sevil Shhaideh.