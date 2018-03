Ce credea Stephen Hawking despre viata de apoi: „E un basm pentru oamenii care se tem de intuneric”

Deşi la 21 de ani, când a fost diagnosticat, medicii i-au spus că urma să moară în 2-3 ani, el a trăit peste 50 de ani, luptându-se zi de zi cu o maladie neurodegenerativă.

Într-un interviu acordat publicaţiei The Guardian în 2011, Stephen Hawking mărturisea că această maladie i-a oferit o abordare filosofică în ceea ce priveşte propria moarte, dar că şi-a dat seama că are multe de realizat înainte ca asta să se întâmple, scrie The Independent.

„Am trăit cu posibilitatea să mor înainte de vreme timp de 49 de ani. Nu mă mai tem să mor, dar nici nu mă grăbesc să mor. Mai am atât de multe de făcut înainte”, spunea el.

În ceea ce priveşte viaţa de după moarte, fizicianul a explicat că nu se aşteaptă să se întâmple nimic după ce el moare.

„Percep creierul ca pe un computer care va înceta să mai funcţioneze atunci când componentele sale cedează. Nu există rai sau viaţă de apoi pentru un computer stricat; asta e doar un basm pentru oamenii care se tem de întuneric”, a mai spus el.

În opinia sa, nici nu este nevoie să existe viaţă după moarte pentru ca oamenii să se comporte adecvat în timpul vieţii: „Ar trebui să realizăm acţiuni cu o mare valoare”, a răspuns el când a fost întrebat cum ar trebui ca oamenii să trăiască.

În opinia sa, este ceva remarcabil că viaţa noastră este legată de micile schimbări ale universului, care au transformat lumea în ceea ce este astăzi: „Ştiinţa prezice că multe tipuri de univers vor fi create spontan din nimic. Ne aflăm într-o situaţie în care totul ţine de şansă”.

Profesorul Hawking a criticat ani la rând ideea existenţei vieţii de apoi şi a unui zeu puternic. În opinia sa, este natural ca oamenii să creadă în divinitate înainte să înţeleagă ştiinţa, dar că acum ştiinţa oferă noi explicaţii.

Înainte, militanţii religioşi se foloseau de lucrările sale pentru a sugera că Stephen Hawking crede în divinitate, pentru că şi-a încheiat „Scurta istorie a timpului” scriind: „Ar fi cel mai imortant triumf al raţiunii dacă am l-am înţelege pe Dumnezeu.”

În 2010, însă, el a explicat că acel comentariu era unul metaforic, el argumentând că nu a fost necesară existenţa unui Creator pentru ca universul să se nască.

„Ce am vrut să zic prin asta este că dacă am înţelege regulile universului, am şti tot ce ştie Dumnezeu, în cazul în care chiar există Dumnezeu. Dar nu există. Sunt ateu”, spunea el pentru El Mundo.

Fizicianul Stephen Hawking a murit la vârsta de 76 dr ani, în locuinţa sa din Cambridge.