Ce echipa va avea Vladimir Putin in al patrulea sau mandat la Kremlin

Voi reflecta asupra a ce voi face si cum", a spus el, dupa confirmarea victoriei, explicand ca eventuale schimbari vor veni dupa investirea sa, la inceputul lui mai.

De la Dmitri Medvedev, premierul anuntat ca demis in multe randuri, dar in continuare prezent, pana la Serghei Lavrov, inconfundabila voce a Rusiei in lume, iata mai jos aliatii fideli care il urmeaza in continuare pe Vladimir Putin la inceputul celui de-al patrulea mandat.

Dmitri Medvedev, loialul prim ministru





Propulsat in fruntea Rusiei in 2008 de Putin in conditiile in care era un necunoscut pentru marele publica, Dmitri Medvedev nu a iesit niciodata intr-adevar din umbra "colegului si vechiului camarad" al sau, cum il numeste pe Putin. Dupa patru ani de mandat la presedintie, ii cedeaza locul lui Putin la Kremlin. Redevine apoi prim ministru, dupa scenariul cunoscut.





Din acest post, Dmitri Medvedev ocupa un loc din ce in ce mai marginal, limitat la chestiuni tehnice. In 2017, ancheta anticoruptie a opozantului Alexei Navalny legata de averea sa declanseaza manifestatii de o amploare neasteptata ale opozitiei, care vazuse in el in trecut un posibil vector al aripii liberale. Desi plecarea sa din acest post a fost anuntata in mod regulat, la nivel de zvon, impopular si absent in campanie, Medvedev nu a fost insa niciodata dezavuat de mentorul sau, fata de care a aratat o loialitate de neclatinat.





Serghei Shoigu, omul razboaielor lui Putin





Modernizarea armatei ruse s-a facut sub conducerea sa. Este creditat cu "succesul" razboiului din Siria. Ministru al Apararii din 2012, Serghei Shoigu este unul dintre rarii membri ai cercului intim al lui Putin care face parte din "clanul" sau din Sankt Petersburg.



In spatele alurii sale de bonom, acest barbat originar din republica siberiana Tuva ascunde o remarcabila capacitate de conducere, pe care a dovedit-o in postul de ministru pentru Situatii de urgenta, pe care l-a condus aproape 20 de ani si pe care l-a transformat radical.





Se intelege foarte bine cu Vladimir Putin si se afiseaza in mod regulat impreuna in cadrul actiunilor de promovare, la pescuit pe malul unui rau din Tuva sau urmarind tigri in Extremul orient.





Serghei Lavrov, vocea Moscovei





Diplomat respectat pe plan international si in fruntea Afacerilor externe din 2004, Serghei Lavrov a putut parea un pic obosit in ultimii ani, deosebit de agitati.



Dar intransigenta sefului diplomatiei ruse ramane in continuare. Negociator inflexibil, continua, la 67 de ani, sa conduca cu fermitate pozitia Rusiei in lume, exprimandu-se aproape zilnic asupra crizelor siriana sau ucraineana.





Acesta si-a anulat insa luni, in ultimul moment, o vizita in Vietnam, Hanoiul invocand un "motiv neasteptat".





"Din motive neasteptate, vizita in Vietnam a ministrului rus al Afacerilor externe nu va avea loc asa cum era prevazut", a anuntat intr-un comunicat diplomatia vietnameza, cu o ora inainte de intalnirea prevazuta cu presedintele Tran Dai Quang.





"Lavrov si-a anulat vizita dintr-un motiv tehnic si nu politic", a declarat o sursa din diplomatia rusa, la Hanoi.





"Am fost informati ieri despre aceasta anulare. Niciun motiv nu a fost oferit pana in prezent", a spus o alta sursa vietnameza.





Igor Secin, chipul capitalismului de stat

Este un fidel in randul fidelilor. Foarte vechi prieten cu Vladimir Putin, Igor Secin s-a impus in fruntea grupului public Rosneft, pe care l-a transformat intr-un gigant mondial, in ciuda criticilor legate de gestiunea sa.





Devenit unul dintre barbatii cei mai puternici din Rusia, pare de neatins. Poate sa atace fara nicio grija ministri, cum a fost cel al Economiei, Alexei Uliukaiev, care s-a opus cumpararii de catre Rosneft a grupului petrolier Bashneft.





La putin timp, acesta din urma a fost arestat la sediul Rosneft in flagrant delict de luare de mita. In ciuda numeroaselor zone de umbra care inconjoara aceasta afacere, a fost condamnat la 8 ani de inchisoare intr-un proces sfidat de Igor Secin, care nu a raspuns la nicio convocare a judecatorilor.





Elvira Nabiullina, economista ortodoxa

Economista recunoscuta, Elvira Nabiullina a fost numita spre surprinderea generala in fruntea bancii centrale a Rusiei in 2013. Daca nominalizarea a starnit temeri legate de independenta institutiei, avand in vedere apropierea sa de Kremlin, acestea au fost disipate.





Mediul financiar a aplaudat gestionarea gravei crize monetare care a lovit tara in 2014. Sub Nabiullina, banca centrala, mentinand dobanzi ridicate si inchizand zeci de banci problematice, a aplicat metode uneori radicale si impopulare in randul populatiei, dar care au evitat un naufragiu al economiei Rusiei.







Alexei Kudrin, eminenta gri

A venit si a plecat din centrul puterii. Ministru al Finantelor intre 2000 si 2011, cand a fost demis de Medvedev, Alexei Kudrin nu s-a indepartat niciodata foarte mult de jocul politic. Acest liberal, gestionar riguros apreciat in strainatate, profita de independenta sa pentru a da in mod regulat puterii, in presa, lectii de conducere economica.



Revenirea sa in guvern este evocata in mod regulat de cei care vor sa creada inca intr-o Rusiei care nu se decupleaza total de Occident. Numit consilier al lui Putin pentru campania electorala, a dat un interviu saptamana trecuta cotidianului economic Vedomosti in care a explicat ce ar face daca ar fi prim ministru.



O revenire care pare insa improbabila, avand in vedere ca ar semnifica o apropiere de Occident si care ar pune chestiunea unei coabitari delicate cu inamicul sau declarat Dmitri Medvedev.